В Болгарии пророссийские партии заблокировали работу парламента из-за демонтажа советского памятника

Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов призвал своих коллег заблокировать работу парламента в знак протеста против сноса памятника.

На призыв Костадинова откликнулись социалисты, а также члены партии "Есть такая нация", заблокировавшие трибуну в зале заседания.

"Возрождение" и Cоциалистическая партия грозят заблокировать работу парламента до тех пор, пока не получат документы, разрешающие снос памятника. Тем временем к акции присоединилась партия "Есть такая нация", протестуя против проводимой реформы судебной системы.

Как сообщалось, в среду 13 декабря, начался демонтаж памятника воинам Советской Армии, который почти 70 лет считался символом российского влияния.

В последние годы памятник вызвал острые разногласия между пророссийскими и прозападными течениями в болгарском обществе. Памятник несколько раз расписывался неизвестными художниками, а совсем недавно он был окрашен в цвета украинского флага.

Памятник планируют перенести в Музей социалистического искусства в Софии.

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