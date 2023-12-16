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Видео ⟩ Не все написано в правилах! Зачем нужны хорошие манеры на дороге?

rus.tvnet.lv
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Ситуация на дороге
Ситуация на дороге Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Программа Zebra рассматривает различные дорожные ситуации, где хорошие манеры особенно важны.

Например, на месте пересечения дорог есть полоса разгона, и автомобилисту нужно выехать на автостраду. Что делать?

Стараться выехать на автостраду, но и тем, кто находится на главной полосе, не стоит настаивать на своем преимуществе, а лучше перестроиться на другую полосу, чтобы автомобилю можно было проще выехать на автостраду.

Также следует избегать торможения на третьей полосе. Если есть место для поворота, тормозите там, а не раньше.

Не менее важно проявлять хорошие манеры при движении по третьей полосе - если кто-то попытается повернуть, то переместитесь на другую полосу, чтобы дать автомобилю возможность это сделать.

Видео: Сюжет программы Zebra

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