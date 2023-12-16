Видео ⟩ Программа раскрывает новые подробности гибели мужчины из-за упавшего с крыши льда

Несчастный случай произошел на улице Кална, 62. Личность погибшего установлена - это мужчина пенсионного возраста, проходивший мимо дома.

Фотографии погибшего пенсионера были сделаны вскоре после трагического события. Один из жильцов дома сфотографировал тело и поделился снимками, чтобы заставить других задуматься о серьезности произошедшего.

Судя по сумке с покупками и разбросанным продуктам, которые лежали рядом с погибшим, мужчина шел из магазина. Медиков вызвали местные жители, которые расчищали снег на другой стороне дома.

Дом принадлежит одному владельцу, 54-летнему мужчине, который в настоящее время находится за границей. Degpunktā пыталась связаться с ним, но владелец здания пока от комментариев отказывается.

Некоторые из жильцов дома считают, что каждый человек должен отвечать за себя и что зимой нужно смотреть не только себе под ноги, но и над головой.

На вопрос программы Degpunktā, о том не страшно ли тут ходить, местная жительница ответила: "Мы там больше не ходим. Когда мы идем, то смотрим. Люди сами виноваты - неосторожны. Ну, смотрите, оно огорожено. Но люди все равно ходят".

Другие соседи говорят, что хозяин планировал почистить крышу.

Рижская муниципальная полиция подчеркивает, что владелец и управляющий дома должны следить за состоянием здания.

"На практике мы видим, что многие управляющие не чистят крышу и не убирают сосульки, а просто натягивают ленту и потом ждут, я не знаю… весны? Или какой-то момент, когда сосульки на крыше вдруг исчезнут. Лента может служить только предупреждением пешеходам, но она никого не освобождает от ответственности и может быть лишь краткосрочным решением", - отмечает Том Садовскис, представитель муниципальной полиции Риги.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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