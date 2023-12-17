"Вонка": идеальный рождественский фильм для всей семьи. И вы обязаны его увидеть!

Новый же экранный Вонка продолжает английскую традицию героев - мальчиков и девочек, которых так и тянет в волшебный мир вопреки скучной, жестокой и лицемерной реальности - это и уже названный Гарри Поттер, и Питер Пэн, и Алиса в Стране чудес, и многие кроме них.

Утонченная внешность Шаламе при этом отлично подходит для витающего в облаках практически бесполого персонажа, и уж точно отдельное удовольствие - впервые увидеть артиста на экране поющим. Он, совместно с композитором Джоби Тэлботом ("Автостопом по галактике"), автором песен Нилом Хэнноном и другими актерами создает замечательный мюзикл, песни из которого тянет слушать еще долго после просмотра. Да что слушать - включив в наушниках композиции из фильма - лиричные, сказочные и веселые, - так и тянет подпевать и пританцовывать!

"Вонка", что и "Человек-паук: Нет пути домой" два года назад, стал идеальным рождественским фильмом, в котором нет ни Санты, ни Рождества. Зато есть теплейшая атмосфера, неглупый посыл и выдающаяся работа авторов - такая, что при просмотре успеваешь и в голос расхохотаться, и лирично заплакать.

Вердикт: Фильм Кинга досадно провисает в середине, но в общем и целом оказывается отличной причиной взять в охапку домашних и бежать в ближайший кинотеатр. Ламповые фантазии, приятные герои и побег от жуткой реальности, в которой нам довелось жить - не это ли цель идеального семейного фильма под Рождество? Особенно учитывая, что и Даль писал свои сказочные повести в шальную эпоху второй половины XX века.

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