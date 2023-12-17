"Вонка": идеальный рождественский фильм для всей семьи. И вы обязаны его увидеть!

В кинотеатрах Латвии и мира - последняя крупная премьера года, сказочный мюзикл "Вонка" с Тимоти Шаламе. Он же - приквел к повести британского классика детской литературы Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Тонны сладостей, немного магии, мрачный юмор и, конечно, умпа-лумпы - автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему каждый должен посмотреть этот идеальный семейный фильм под Рождество.
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Вонка"/Wonka
- США, Великобритания, Канада, 2023
- Фильм для всей семьи, мюзикл
- Режиссер: Пол Кинг
- В ролях: Тимоти Шаламе, Оливия Колман, Кала Лэйн, Хью Грант, Роуэн Аткинсон
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
Юный путешественник, фокусник и кондитер Вилли Вонка (Тимоти Шаламе) приезжает в большой город, известный производством лучшего в мире шоколада, чтобы открыть собственный магазин сладостей. Однако вскоре юноша обнаруживает, что все производство лакомств в мегаполисе контролирует жадный Шоколадный картель и монахи-шокоголики, сам он попадает в рабство к хитрой хозяйке гостиницы (Оливия Колман), а его продукцию периодически ворует некто с оранжевой кожей и зелеными волосами (Хью Грант). Неунывающий Вонка вместе с новыми друзьями намерен справиться со всеми преградами и исполнить свою главную мечту.
Из "Вонки", как и из большинства современного детско-юношеского кино (особенно экранизаций), торчат уши Гарри Поттера - культурного феномена, породившего плеяду последователей - успешных и не очень. В новинке эта связь прослеживается сильнее остальных из-за продюсера Дэвида Хеймана, который работал над всей "поттерианой", а с режиссером "Вонки" Полом Кингом - над экранизациями другой классической британской детской литературы - фильмами о медвежонке Паддингтоне.
Повторно эта волна ассоциаций накатывает из-за нарочитой "британскости" фильма, что выражается прежде всего в актерском составе - тут вам и как всегда изумительная Оливия Колман, и Роуэн "мистер Бин" Аткинсон, и полюбившийся всем Хью Грант в роли умпа-лумпы - незаменимого маскота любых экранизаций и пародий на повесть Даля.
Какая разница, что сам Шаламе родом из Нью-Йорка? Ведь и сам Вонка приезжает в неназванный Большой город (вероятно, британский) неизвестно откуда, притом ведет себя как совершенно блаженный - чудо-путешественник без родины, гражданства и денег - лишь с мечтой о создании магазина волшебных сладостей.
Даже, казалось бы, обещанная приквелом предыстория персонажа остается со множеством белых пятен - например, отца-дантиста, который, согласно повести, запрещал маленькому Вонке есть шоколад (из-за чего тот и решил стать кондитером), в фильме заменила мать, вдохновившая героя на кулинарное творчество не запретами, а личным примером (в финале зрителей ждет трогательная отсылка к оригинальной сказке).
Подробнее нам, разве что, раскроют историю знакомства Вонки с умпа-лумпами, но об этом рассказывать заранее не стоит. Не беспокойтесь, фирменная прилипчивая песенка зеленоволосых пигмеев осталась на месте. Упомянуть можно лишь то, что авторы постарались сгладить некоторые углы, из-за которых самого Даля обвиняли в карикатурном образе умпа-лумп, углядев в них имперское высокомерие Британии по отношению к заморским колониям. Обвиняли, впрочем, весьма натянуто - так как совершенно каждый персонаж в "Чарли и шоколадной фабрике" - чистая карикатура. Фильм этому завету Даля следует неукоснительно.
Новый же экранный Вонка продолжает английскую традицию героев - мальчиков и девочек, которых так и тянет в волшебный мир вопреки скучной, жестокой и лицемерной реальности - это и уже названный Гарри Поттер, и Питер Пэн, и Алиса в Стране чудес, и многие кроме них.
Утонченная внешность Шаламе при этом отлично подходит для витающего в облаках практически бесполого персонажа, и уж точно отдельное удовольствие - впервые увидеть артиста на экране поющим. Он, совместно с композитором Джоби Тэлботом ("Автостопом по галактике"), автором песен Нилом Хэнноном и другими актерами создает замечательный мюзикл, песни из которого тянет слушать еще долго после просмотра. Да что слушать - включив в наушниках композиции из фильма - лиричные, сказочные и веселые, - так и тянет подпевать и пританцовывать!
"Вонка", что и "Человек-паук: Нет пути домой" два года назад, стал идеальным рождественским фильмом, в котором нет ни Санты, ни Рождества. Зато есть теплейшая атмосфера, неглупый посыл и выдающаяся работа авторов - такая, что при просмотре успеваешь и в голос расхохотаться, и лирично заплакать.
Вердикт: Фильм Кинга досадно провисает в середине, но в общем и целом оказывается отличной причиной взять в охапку домашних и бежать в ближайший кинотеатр. Ламповые фантазии, приятные герои и побег от жуткой реальности, в которой нам довелось жить - не это ли цель идеального семейного фильма под Рождество? Особенно учитывая, что и Даль писал свои сказочные повести в шальную эпоху второй половины XX века.
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