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Видео ⟩ Агрессивный водитель Mercedes-Benz чуть не вызвал аварию на улице Краста

rus.tvnet.lv
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Агрессивный водитель
Агрессивный водитель Фото: Ekrānuzņēmums no video/"Sadursme"

15 декабря в социальных сетях Латвии появилось видео, на котором водитель автомобиля Mercedes-Benz на улице Краста в Риге чуть не попал а аварию из-за того, что использовал намеренный занос во время езды.

На видео, записанном видеорегистратором, видно, что водитель Mercedes-Benz внезапно выезжает на улицу Краста с одной из небольших улочек. При этом машина двигается боком.

Автомобиль, ехавший по улице Краста, был вынужден резко тормозить, чтобы избежать столкновения, а агрессивный водитель продолжил ехать боком.

Автору видео удалось затормозить всего в нескольких сантиметрах от лихача.

В соответствии с правилами дорожного движения намеренный занос считается агрессивным вождением. За это грозит штраф в 280 евро.

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