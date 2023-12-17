Адриана Миглане рассказала, какую сумму она оставила в салоне красоты

Больше года у нее были угольно-черные волосы, но теперь она снова стала блондинкой. Причиной изменений стало не просто желание визуальных изменений, причина гораздо глубже.

"2023 год был самым тяжелым в моей жизни - мне пришлось пройти через испытания, испытать боль. Это было нелегко, это совпало с моим разводом с мужем. Я подпустила к себе людей слишком близко, это было больно. Наверное, это был урок, что нельзя доверять людям", - сказала певица, признаваясь, что смена цвета волос отражает ее желание перемен в жизни.

Адриана провела целый день в кресле парикмахера.

"Окрашивание затруднялось тем, что у меня очень густые волосы. В салон я пришла в одиннадцать утра, а ушла в десять вечера. Буквально на днях у меня тоже была процедура наращивания волос, она заняло три часа", - рассказывает Адриана о процессе преображения.

Она признает, что смена образа в наши дни, - это недешевое удовольствие. "В общей сложности это обошлось мне более чем в 600 евро".

Подробности читайте в номере издания Privātā Dzīve от 12 декабря.

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