Зимняя рыбалка удалась: житель Эстонии поймал огромную щуку

В понедельник, 11 декабря, удача улыбнулась заядлому рыбаку Томеку Арро, который вытащил из проруби в Суурлахт (Эстония) огромную щуку весом около дюжины килограммов, пишет Rus.Postimees.
"Это была единственная щука, которую я поймал. Кроме того, попалось довольно много окуней", - рассказал Арро.
Рыбак снова выпустил щуку в воду, ведь в кулинарном смысле такая щука мало что дает, но она способна дать большое потомство.
"Пусть поплавает еще. Говорят, что более крупные экземпляры также производят больше потомства", - сказал рыбак.
Предыдущий рекорд Эстонии был установлен несколько лет назад, когда Томек поймал в Суурлахт 9,6-килограммовую щуку. В тот же день он поймал и окуня весом 1,44 кг.
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