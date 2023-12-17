Видео ⟩ В Латвии произошло несколько аварий из-за гололеда

Из-за гололеда в Латвии в субботу, 16 декабря, и в воскресенье, 17 декабря, произошло несколько аварий, сообщают порталу TVNET очевидцы.
По данным Latvijas valsts ceļi, скользкие участки автодорог чистят и посыпают, однако водителям следует помнить, что состояние дорожного покрытия может меняться очень быстро.
Следует соблюдать осторожность при выборе подходящей скорости движения и соблюдать безопасную дистанцию.
Latvijas valsts ceļi призывает сообщать о сложных условиях вождения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, в социальных сетях или по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555.
Видео: Аварии на дорогах Латвии
В Государственной полиции сообщили, что за минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, но только в трех из них пострадали люди.
Два ДТП с двумя пострадавшими произошли в Рижском регионе, а в Земгале зафиксирована одна авария с двумя пострадавшими.
Никто из пострадавших в авариях не был пешеходом или велосипедистом.
За сутки в Рижском регионе зафиксировано 73 ДТП, в Курземе и Латгале - по 18, в Земгале - 15, а в Видземе - 12, свидетельствуют обобщенные Госполицией данные.
Также за минувшие сутки сотрудниками Государственной полиции на дорогах Латвии были задержаны 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, при этом у десяти из них концентрация алкоголя в организме превысила полтора промилле, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.
За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если правонарушение совершено на чужом транспортном средстве, то с виновного водителя взыскивается денежная сумма, которая может достичь рыночной стоимости использованного транспортного средства.
За минувшие сутки трое из задержанных водителей, находившихся в состоянии сильного опьянения, управляли своим транспортным средством, следовательно, их автомобили будут конфискованы, а остальные семь должны будут заплатить государству денежную сумму, достигающую стоимости использованного в момент совершения правонарушения транспортного средства.
В общей сложности за сутки полиция зафиксировала в сфере дорожного движения 279 административных нарушений, в том числе 95 нарушений скоростного режима и один случай агрессивного управления автомобилем, свидетельствуют обобщенные полицией данные.
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