Видео ⟩ В Латвии произошло несколько аварий из-за гололеда

По данным Latvijas valsts ceļi, скользкие участки автодорог чистят и посыпают, однако водителям следует помнить, что состояние дорожного покрытия может меняться очень быстро.

Следует соблюдать осторожность при выборе подходящей скорости движения и соблюдать безопасную дистанцию.

Latvijas valsts ceļi призывает сообщать о сложных условиях вождения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, в социальных сетях или по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555.

Видео: Аварии на дорогах Латвии

В Государственной полиции сообщили, что за минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, но только в трех из них пострадали люди.

Два ДТП с двумя пострадавшими произошли в Рижском регионе, а в Земгале зафиксирована одна авария с двумя пострадавшими.

Никто из пострадавших в авариях не был пешеходом или велосипедистом.

За сутки в Рижском регионе зафиксировано 73 ДТП, в Курземе и Латгале - по 18, в Земгале - 15, а в Видземе - 12, свидетельствуют обобщенные Госполицией данные.