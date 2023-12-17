Президент США выдвинул предположение о том, что в будущем РФ может напасть на союзников по НАТО, 6 декабря в выступлении, посвященном поддержке Украины. Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить запрос администрации президента на продолжение помощи вынужденно воюющей с Россией стране. Глава Белого дома подчеркнул, что если Путин продолжит продвижение, то после Украины "атакует союзников по НАТО". "Мы как члены НАТО обязались защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда мы получим то, к чему мы не стремимся и чего у нас нет сегодня: американские войска, сражающиеся с российскими войсками", - заявил тогда Байден.

Другие западные политики и аналитики называли в первую очередь Польшу и страны Балтии наиболее подверженными риску нового российского вторжения. О возможном нападении на страны НАТО говорил и целый ряд российских деятелей - в частности, глава Чечни Кадыров и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Последний неоднократно угрожал Западу "ядерным Армагеддоном", а близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов прямо предлагал нанести ядерный удар по Польше.

Россия упорно отрицала готовящееся нападение на Украину

Вплоть до 24 февраля 2022 года российские власти также отрицали планы вторжения в Украину. За месяц до тех событий министр иностранных дел РФ Лавров утверждал, что Россия "не заинтересована" в войне с Украиной: "Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - говорил он. После начала вторжения Кремль попытался оправдать его тем, что это был "превентивный" удар, поскольку Украина якобы сама хотела атаковать непризнанные сепаратистские "республики" Донбасса и аннексированный Крым.