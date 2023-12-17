В Словакии попал в аварию автобус из Украины. Среди пострадавших - семеро детей

В Словакии попал в аварию автобус, направлявшийся из Украины. В момент аварии в нем находилось 53 пассажира, сообщает "Униан".
По информации украинского журналиста Виталия Гладолы, ДТП произошло в воскресенье, 17 декабря, примерно в 8 часов утра. Автобус из Украины с 53 пассажирами и двумя водителями перевернулся и оказался в кювете.
Информации о погибших не поступало. Пострадавшие пассажиры получили травмы головы и конечностей. По меньшей мере семеро из пострадавших - дети. На место происшествия прибыли спасатели и медики.
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