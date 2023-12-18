На улице в Балви обнаружен труп мужчины. Среди задержанных - молодая девушка

Предполагаемые преступники затем попытались спрятать тело. В связи с преступлением были задержаны три человека - мужчины 1991 и 1994 годов рождения, а также женщина 2001 года рождения. Расследование уголовного дела продолжается.

В ходе следствия было установлено, что 8 декабря текущего года на улице Яунатнес в Балви во время распития спиртных напитков между потерпевшим и двумя другими мужчинами возник конфликт, в результате которого потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Кроме того, насилие в отношении потерпевшего продолжалось - оба мужчины продолжали регулярно избивать его в течение трех дней с небольшими перерывами, в результате чего 11 декабря он скончался. Обнаружив, что мужчина мертв, злоумышленники попытались спрятать его тело.

В связи с происшествием Госполиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего по неосторожности, либо за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, если оно совершено организованной группой.

В ходе уголовного процесса было назначено несколько экспертиз, а также проведены другие следственные действия.

11 декабря по подозрению в совершении преступления были задержаны три человека - двое мужчин и одна женщина. На данный момент фигурантка уголовного правонарушения, изначально имевшая статус задержанной, допрошена, а ее действия будут оценены в ходе следствия. 13 декабря Латгальский окружной суд назначил обоим мужчинам меру пресечения - арест. Расследование уголовного дела продолжается.

За вышеперечисленные преступления виновных могут приговорить к лишению свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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