Что больше всего искали на Pornhub в этом году?

Pornhub — крупнейший в мире интернет-ресурс для любителей порно. Как показывает статистика, уже третий год подряд первое место занимает "хентай" — анимированное порно в японском стиле.

Второе место уверенно занимает поиск по ключевому слову "милфа". Зрелые дамы в фаворе у любителей пикантных зрелищ. К слову, "милфы" постоянно в ТОП-5 ежегодных обзоров.

Третьим по популярности в уходящим году ключевым словом стали "лесбиянки": по сравнению с предыдущим отчетными периодом розовая любовь поднялась на одну позицию.

Pornhub также отмечает, что за последний год значительно вырос спрос на ролики с участием персонажей весьма почтенного возраста.

Например, категория "зрелые" сейчас занимает седьмое место по числу просмотров: ее популярность выросла на 69%.

Аналогично, выросло количество поисковых запросов по ключевому слову "бабушка": на 132% по сравнению со статистикой 2022 года.

Кроме того, затянувшиеся войны породили соответствующие эротические фантазии: количество поисковых запросов по ключевому слову "солдат" увеличилось на 332%.

Фото: PORNHUB.COM/ INSIGHTS

В тройку популярных категорий в этом году вошли лесбийское порно, японское порно и темнокожее порно.

Мужчин больше всего интересовала японская анимация (как и в прошлом году), сюжеты со зрелыми, а также анальный секс. В свою очередь в ТОПе у дам лесбийская любовь (эта тема лидирует с прошлого года), "хентай" и "тройничок".

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