Очень спешили освоить средства ЕС? В Лиепае конкретно просела недавно уложенная брусчатка

Несмотря на то, что проезжая часть в центре Лиепае, на площади Карлиса Зале, после двухлетнего ремонта еще официально не сдана в эксплуатацию, она уже открыта для движения. В конце прошлой недели, когда начал таять снег. оказалось, что на участке длиной примерно в 50 метров образовались глубокие колеи, кроме того, брусчатка местами двигается.

Заместитель исполнительного директора Лиепайской думы Дидзис Ериньш пояснил, что, скорее всего, ошибка была допущена во время разработки строительного объекта - скорее всего, строительные решения были не самыми лучшими.

Общие затраты на работу составили примерно 3,7 миллиона евро без PVN, большую часть суммы дали еврофонды. Чтобы не потерять эти средства, площадь нужно было сдать в эксплуатацию до 1 января 2024 года.

В какую сумму обойдется устранение дефекта, еще не подсчитано. На этой неделе брусчатку демонтируют и вместо нее, возможно, положат асфальт, который, по словам представителей самоуправления, все-таки более соответствует магистральной улице. Брусчатку самоуправление в будущем планирует использовать на какой-нибудь другой улице.

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