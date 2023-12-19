"Прослушка" без прослушивания. Что означает "жучок", найденный в одном из кабинетов Залужного?

Что это за «жучок» и где он был?

Главком ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса президента Андрей Ермак Фото: Офіс президента

Сам Залужный во время разговора с журналистами в Киеве сказал, что в кабинете, где обнаружили «прослушку», он должен был работать именно 18 декабря.

Главком пояснил, что он и его команда уже давно не работают непосредственно в здании Генштаба ВСУ, а использует несколько помещений. В одном из них и нашли прослушивающее устройство, но военные уже долгое время в нем не находились.

«У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давненько уже не был».

Бывший начальник департамента контрразведки СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины Валерий Кондратюк сообщил со ссылкой на свои источники, что это помещение не имело необходимого сертификата. То есть носитель секретной информации не должен был там работать.

«Помещение, в котором были найдены эти устройства, — оно не было сертифицировано. Для того, чтобы проводить разговоры и работу с тайной информацией, определенные помещения получают сертификат от Службы безопасности Украины», — объяснил он в эфире радиостанции «Радио НВ».