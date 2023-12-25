Хазанов из Латвии критикует войну, а Брэд Питт счастлив в новых отношениях?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Брэд Питт счастлив в новых отношениях?

18 декабря Брэд Питт отметил свое 60-летие. Известно, что он провел этот праздник в компании возлюбленной Инес де Рамон. В Сеть попало их совместное селфи.

Издание Us Weekly пишет, что Питт якобы планирует познакомить избранницу со своими детьми. Это будет первый раз, когда актер представит своих наследников кому-то из подруг после развода с Анджелиной Джоли в 2016 году.

Известно, что Питт и де Рамон встречаются с ноября 2022 года, но держат свои отношения в тайне от публики.

Фото: скриншот Telegram-канал Diana Spletni Live

Геннадий Хазанов из Латвии критикует войну?

Худрук Московского театра эстрады Геннадий Хазанов, который, по слухам, после 24 февраля 2022 года покинул РФ и живет в Латвии, в своем последнем видео на YouTube-канале зачитал письма Льва Толстого. В них говорится о критике войны, власти и Петре I, которым восхищаются, хотя он "четверть столетия губил людей и разорял Россию". В пророссийских Telegram-каналах видео Хазанова восприняли негативно. Появилась критика в отношении распоряжения артиста повесить в помещении Московского театра эстрады большой портрет Аллы Пугачевой.

Напомним, что Геннадий Хазанов публично своего отношения к войне в Украине не высказывал. Также артист не говорил о своем нынешнем месте жительства. Сам он никак данные новости не комментирует.

Видео: Геннадий Хазанов - НАСЛЕДСТВО ТОЛСТОГО

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