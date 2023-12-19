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На трассе Лимбажи - Алоя произошла авария; движение закрыто

rus.tvnet.lv
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На трассе Лимбажи - Алоя произошла авария; движение закрыто
На трассе Лимбажи - Алоя произошла авария; движение закрыто Фото: LVC/"X"

Вечером во вторник, 19 декабря, Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщили, что из-за аварии закрыто движение на 11-м километре трассы Лимбажи - Алоя (P13).

Объезд возможен через Валмиеру или по шоссе А1 Рига – Айнажи.

Ранее сообщалось, что в связи с оттепелью движение на 47 участках грунтовых дорог осложнено. На этих участках автодорог введены временные ограничения по массе автомобиля - запрещено ездить автомобилям массой свыше 10 тонн.

Также LVC сообщает, что в Курземе 22 участка грунтовых дорог утратили несущую способность, четыре в Земгале, одна в Латгале и две в Рижском регионе.

Когда на дорогах много воды, гравийные дороги подтапливаются - и подтопленный гравий теряет свою несущую способность, поэтому условия движения ухудшаются.

Чтобы предотвратить непоправимый ущерб дорогам, потерявшим несущую способность, вводится ограничение по массе - по ним не могут ездить автомобили весом более десяти тонн, объясняют представители LVC.

Соблюдение ограничений массы транспортных средств контролирует на дорогах Госполиция.

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