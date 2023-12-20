Правило No Russia. ЕС запретил серый реэкспорт товаров двойного назначения в Россию

Почему отследить реэкспорт товаров в Россию не так просто?

После введения против нее санкций в связи с войной России удалось наладить поставки запрещенных товаров через третьи страны — прежде всего, через Центральную Азию, Беларусь, Турцию, ОАЭ, Китай. По данным Financial Times, общая стоимость товаров двойного назначения, направленных транзитом из ЕС в Россию в 2022 году, превысила 2 млрд долларов. Более половины этих товаров пропали при транспортировке в страны-партнеры России — Казахстан, Кыргызстан, Армению.

Кроме того, Россия легализовала параллельный импорт — официально разрешила привозить в страну товары без согласия их правообладателя. По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году с момента запуска механизма в мае объем параллельного импорта превысил 20 млрд долларов — в основном, за счет ввоза автомобилей, станков и оборудования. Би-би-си, в частности, подробно рассказывала о том, как по параллельному импорту в Россию попадают товары из Казахстана.

Однако параллельный импорт включает в себя и товары массового спроса, не имеющие двойного назначения. Новое ограничение относится к категории серого реэкспорта, отмечает постоянный профессор университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубен Ениколопов.

Механизм контроля за исполнением нового правила вызывает вопросы, говорит Ениколопов. В частности, сейчас неизвестно, как именно будут отслеживать тех, кто перепродает в Россию массовые товары двойного назначения.