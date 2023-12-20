Правило No Russia. ЕС запретил серый реэкспорт товаров двойного назначения в Россию

В 12-м пакете санкций ЕС ввел для экспортеров обязательное контрактное условие, запрещающее реэкспорт в Россию «чувствительных товаров» из других стран: ограничение коснется товаров двойного назначения и продукции, использующейся в военно-промышленном комплексе. Русская служба Би-би-си объясняет, как будет действовать новое правило и почему его исполнение вызывает вопросы.
Евросоюз решил уделить более пристальное внимание поставкам в Россию товаров, которые могут быть использованы для ведения войны. В новый санкционный пакет было включено правило No Russia — торговое обязательство для экспортеров.
Теперь экспортеры европейских товаров должны прописывать в контрактах на поставку определенных товаров в третьи страны условие о запрете реэкспорта в Россию или в другую страну, если товар предполагается использовать в России.
Исключения сделаны для экспорта в страны-партнеры — к ним относятся США, Канада, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Австралия, Великобритания, Швейцария, Норвегия.
В список позиций, которые ЕС запретил поставлять в Россию или для использования в этой стране, вошли товары, применяемые в российских военных системах, обнаруженные на поле боя в Украине или имеющие критическое значение для разработки, производства и использования этих систем, а также авиационные товары и оружие.
Экспортерам необходимо включить это условие в новые контракты к 20 марта 2024 года. В контракты, заключенные до 19 декабря 2023 года, условие должно быть добавлено до 20 декабря 2024 года.
Почему отследить реэкспорт товаров в Россию не так просто?
После введения против нее санкций в связи с войной России удалось наладить поставки запрещенных товаров через третьи страны — прежде всего, через Центральную Азию, Беларусь, Турцию, ОАЭ, Китай. По данным Financial Times, общая стоимость товаров двойного назначения, направленных транзитом из ЕС в Россию в 2022 году, превысила 2 млрд долларов. Более половины этих товаров пропали при транспортировке в страны-партнеры России — Казахстан, Кыргызстан, Армению.
Кроме того, Россия легализовала параллельный импорт — официально разрешила привозить в страну товары без согласия их правообладателя. По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году с момента запуска механизма в мае объем параллельного импорта превысил 20 млрд долларов — в основном, за счет ввоза автомобилей, станков и оборудования. Би-би-си, в частности, подробно рассказывала о том, как по параллельному импорту в Россию попадают товары из Казахстана.
Однако параллельный импорт включает в себя и товары массового спроса, не имеющие двойного назначения. Новое ограничение относится к категории серого реэкспорта, отмечает постоянный профессор университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубен Ениколопов.
Механизм контроля за исполнением нового правила вызывает вопросы, говорит Ениколопов. В частности, сейчас неизвестно, как именно будут отслеживать тех, кто перепродает в Россию массовые товары двойного назначения.
«Перепродажу в Россию некоторых товаров — более редких и крупных — можно отследить. Когда вы видите турбину Siemens, то ее нельзя с чем-то перепутать. В список включена авиационная техника — это штучные товары, которые можно легко отследить. Но когда разговор идет об электронике, чипах, которые массово производятся — отследить, кто конкретно нарушил правило, очень тяжело. Это гигантский список, который включает в себя почти всю электронику. Поэтому у меня есть сомнения по поводу действенности этих мер», — говорит эксперт.
В сентябре Еврокомиссия представила для европейских операторов руководство по процедуре комплексной проверки для предотвращения рисков обхода экспортных санкций. Операторов ЕС призвали быть особенно внимательными к основным методам, которые российские игроки используют для обхода санкций, и выделить продукты, которые Россия пытается получить обходными методами.
В частности, в документе были выделены производители полупроводниковых приборов в ЕС. «Эти товары пользуются большим спросом в России, их экспорт в Россию из ЕС запрещен. Объем экспорта увеличивается в сторону третьих стран, торговля с которыми ранее была ограничена или вовсе отсутствовала», — говорится в документе.
ЕС также выделял «красные флаги», которые могут указывать на обход санкций. Если при проведении общей проверки операторы обнаруживают эти индикаторы, то им рекомендовали начать более серьезную проверку. В списке указаны косвенные операции, не имеющие экономического смысла — такие, как использование подставных компаний, участие сложных корпоративных или трастовых структур, связанных с дружественными России странами, и другие признаки.
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