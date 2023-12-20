Президент Чехии: Путин ждет победы Трампа, чтобы договориться по Украине без ЕС

Павел полагает, что в следующем году ожидается "значительное развитие" полномасштабного вторжения России в Украину, которое вряд ли будет в пользу Киева. "У нас многое впереди, потому что развитие конфликта указывает на то, что в следующем году, скорее всего, будет ряд важных переломных моментов. И пока есть признаки того, что он будет не в лучшем смысле этого слова, не так, как нам хотелось бы", - мрачно прогнозирует чешский президент.

Он считает, что исход предстоящих президентских выборов в США осенью 2024 года окажет влияние на развитие событий в Украине. "Ожидания, связанные с выборами, также внесут некоторые изменения на фронте", - комментирует Павел. Путин считает США единственным "возможным партнером по переговорам" по прекращению войны, но не пока страной руководит Джо Байден, который является активным сторонником Украины, поясняет чешский президент.

"Путин считает, что если Дональд Трамп победит [на президентских выборах в США], у них будут хорошие отношения, независимо от того, что думает Украина или остальная Европа (...), и что Россия вернет статус крупного политического игрока", - сказал в интервью Павел.

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