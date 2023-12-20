Видео ⟩ Совпадение или злая шутка? На месте незаконной стрельбы по оленям нашли внутренности животных

Неделю назад ничего подобного здесь не наблюдалось, и полиция обратилась за помощью в Государственную службу лесов (VMD), которая, исследовав находку, пришла к выводу, что на месте происшествия оставлена печень примерно 5 голов крупного рогатого скота.

Представитель Службы рассказал, что мясо было выброшено свежим. Возможно, печень выбросили в ночь на вторник, 19 декабря. В службах считают, что находка - это либо невообразимое совпадение, либо злая шутка по поводу произошедшего.

Жена стрелка рассказала в интервью Latvijas Avīze, что коллектив знал и видел, что происходит, но теперь в этом обвиняют только ее мужа. От интервью передаче она отказалась.

LTV связалось с Янисом Риекстиньшем, руководителем охотничьего коллектива Jaunmuižas Mežrags, членом которого был арестованный охотник. Он опроверг довод жены охотника о том, что тушу подстреленного животного впоследствии поделили между членами коллектива.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента. Во вторник в полиции подтвердили, что статус подозреваемого присвоен одному мужчине, однако оценивается ответственность и других лиц.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

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