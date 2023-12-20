Более недели назад социальные сети и СМИ заполонили видеоролики, на которых запечатлена незаконная охота из движущегося авто, сообщает Panorāma. Приехав на место происшествия, чтобы проверить, как оно выглядит после таяния снега, журналисты передачи заметили там разбросанную печень животных, что, скорее всего, является какой-то злой шуткой по поводу произошедшего.
Видео ⟩ Совпадение или злая шутка? На месте незаконной стрельбы по оленям нашли внутренности животных
Неделю назад ничего подобного здесь не наблюдалось, и полиция обратилась за помощью в Государственную службу лесов (VMD), которая, исследовав находку, пришла к выводу, что на месте происшествия оставлена печень примерно 5 голов крупного рогатого скота.
Представитель Службы рассказал, что мясо было выброшено свежим. Возможно, печень выбросили в ночь на вторник, 19 декабря. В службах считают, что находка - это либо невообразимое совпадение, либо злая шутка по поводу произошедшего.
Жена стрелка рассказала в интервью Latvijas Avīze, что коллектив знал и видел, что происходит, но теперь в этом обвиняют только ее мужа. От интервью передаче она отказалась.
LTV связалось с Янисом Риекстиньшем, руководителем охотничьего коллектива Jaunmuižas Mežrags, членом которого был арестованный охотник. Он опроверг довод жены охотника о том, что тушу подстреленного животного впоследствии поделили между членами коллектива.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента. Во вторник в полиции подтвердили, что статус подозреваемого присвоен одному мужчине, однако оценивается ответственность и других лиц.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
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