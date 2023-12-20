Киев: Армия РФ использует низкосортные снаряды из Северной Кореи. Они взрываются в стволах орудий

Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные силы вынуждены использовать некачественные северокорейские артиллерийские и минометные снаряды, которые иногда взрываются в стволах, сообщили в среду, 20 декабря, в Генштабе ВСУ.
"Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов зафиксированы отдельные случаи взрыва непосредственно в стволах орудий и минометов оккупантов, что повлекло за собой потери вооружения и личного состава оккупационных сил", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, подобные случаи зафиксированы в российской войсковой группировке "Днепр".
Южная Корея обвиняет Пхеньян в поставке Москве более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне с Украиной.
Сеул утверждает, что Северная Корея получила взамен н снаряды помощь в области военных спутниковых технологий.
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