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Киев: Армия РФ использует низкосортные снаряды из Северной Кореи. Они взрываются в стволах орудий

rus.tvnet.lv
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Война в Украине
Война в Украине Фото: AP/Scanpix

Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные силы вынуждены использовать некачественные северокорейские артиллерийские и минометные снаряды, которые иногда взрываются в стволах, сообщили в среду, 20 декабря, в Генштабе ВСУ.

"Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов зафиксированы отдельные случаи взрыва непосредственно в стволах орудий и минометов оккупантов, что повлекло за собой потери вооружения и личного состава оккупационных сил", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, подобные случаи зафиксированы в российской войсковой группировке "Днепр".

Южная Корея обвиняет Пхеньян в поставке Москве более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне с Украиной.

Сеул утверждает, что Северная Корея получила взамен н снаряды помощь в области военных спутниковых технологий.

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