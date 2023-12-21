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Грызуны появились и в многоэтажках? Рижанка сняла неприятное видео в собственном туалете

rus.tvnet.lv
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Крыса. Иллюстративное фото
Крыса. Иллюстративное фото Фото: Unsplash

В этом месяце в соцсетях особую популярность завоевало снятое у торгового центра Origo видео, на котором видны большие крысы. Как оказалось, грызуны размножились и в отдельных многоэтажках - так, например, рижанка Элина обнаружила крысу в своем унитазе, сообщает передача 4. studija.

Элина признает - сначала ей показалось, что ей мерещится. Она незамедлительно связалась с предприятием Rīgas namu pārvaldnieks, которое через несколько дней взялось за решение проблемы.

Домоуправ указывает, что после получения информации о грызунах в канализационной системе была проведена дератизация. Дератизацию провели и в соседних многоквартирных домах.

Выяснилось, что грызун мог попасть в канализационную систему по поврежденной ревизионной трубе, которая не была сразу заделана.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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