Российские войска атаковали Украину дронами, есть разрушения

В ночь на четверг, 21 декабря, Россия атаковала Украину 35 ударными беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма, Приморско-Ахтарска и Курска, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на ВСУ.
Как утверждает ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 34 дрона из 35.
В результате атаки в одном из районов Киева вспыхнул пожар на складе, сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
"Ночью в одном из районов области в результате попадания беспилотников в складское здание произошло разрушение конструкций и возник пожар. Возгорание ликвидировано на площади 1500 кв. м. В результате вражеской атаки уничтожено складское здание, 2 легковых автомобиля и внедорожник", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Также было повреждено складское здание.
"Обломками сбитого дрона в Николаевском районе повреждено складское здание агропредприятия. Возникший пожар спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали", - сказано в заявлении военных.
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