Российские войска атаковали Украину дронами, есть разрушения

Как утверждает ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 34 дрона из 35.

В результате атаки в одном из районов Киева вспыхнул пожар на складе, сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Ночью в одном из районов области в результате попадания беспилотников в складское здание произошло разрушение конструкций и возник пожар. Возгорание ликвидировано на площади 1500 кв. м. В результате вражеской атаки уничтожено складское здание, 2 легковых автомобиля и внедорожник", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Также было повреждено складское здание.

"Обломками сбитого дрона в Николаевском районе повреждено складское здание агропредприятия. Возникший пожар спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали", - сказано в заявлении военных.

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