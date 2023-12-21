Эстонские пограничники обнаружили в фуре угнанный автомобиль Lexus

Эстонские пограничники в среду, 20 декабря, задержали грузовик с угнанным автомобилем, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Пограничники при досмотре фуры с польскими номерами, которая прибыла на эстонский погранпункт Койдула вечером в среду со стороны России, обнаружили, что находившийся в грузовике автомобиль Lexus был угнан.
Фура и легковой автомобиль, находившийся в грузовике в качестве груза, были отправлены на таможенную площадку для дополнительной проверки.
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