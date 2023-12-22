17-летний украинец о жизни в Даугавпилсе: "Я думал, честно, что будет хуже"

В жизнь 17-летнего Данила из Харьковской области война пришла, когда он собирался в школу на фотосессию для школьного альбома. В Даугавпилсе он живет год, учит язык, работает и познает культуру нашей страны. Его историю рассказывает портал "Чайка".
Данил учился в 11-м классе. Собирался идти в школу, но отец остановил его. "Мне на фотосессию надо, какая война? Весь класс придет, а меня не будет?" - вспоминает он свое возмущение. Позже он узнал, что из всех в школу пришел только один человек, а остальные получили сообщение от классного руководителя.
До войны Данил хотел переехать в Харьков, чтобы учиться. Увлекался футболом, работал в местном ресторане официантом, строил планы, но теперь все кардинально поменялось. До 24 февраля 2022 года не было в Украине обострения по поводу языка:
"Наш национальный язык - украинский. Все документы были на украинском. Уроки в школе проводились на украинском. Сами между собой - да, мы общались на русском, но не было такого... У нас есть такое понятие, как суржик (языковое образование, включающее элементы украинского языка в соединении с русским. - Прим. ред.). [...] Никогда никаких проблем не было - не только у нас в городе, но и по всей Украине".
Данил указал, что никакого неонацизма в Украине не было. Российские новости они толком не смотрели, не воспринимали всерьез. Это больше казалось шуткой: "Не было никого пророссийски настроенного".
Даже после аннексии Крыма, с появлением "самопровозглашенных" ЛНР и ДНР он и его близкие не могли поверить в то, что Россия нападет на Украину. Все изменилось после 24 февраля 2022 года. Данил полагает, что "помириться" украинцам с Россией будет невозможно еще лет 50.
В Латвию Данил попал осенью 2022 года. В сентябре он оказался в Даугавпилсе. Как раз во время праздника улицы Ригас. Его выбор пал на Даугавпилс, потому что здесь уже были друзья и знакомые, которые более-менее устроились. Кроме того, в Латгалии много русскоговорящих людей.
"Здесь я сам, без родителей. Нужно жить самому. Ты сам за себя несешь ответственность",
- объясняет Данил, добавляя, что его очень поддерживали незнакомые ему люди, хотели помочь. Он отметил отзывчивость различных служб.
"Во-первых, Латвия меньше, - говорит молодой человек, сравнивая нашу страну с Украиной. - Здесь тебе проехать от одной границы до другой - это часов 6. Максимум 8". Также Данил указал, что еще не встречал в Латвии такого борща и сала, как у него на родине. С негативным отношением к себе в Даугавпилсе он сталкивается редко:
"Я думал, честно, что будет хуже. Оказалось - не так. И я этому рад".
Видео: Данил из Харьковской области в проекте "Мы здесь"
Данил - очередной герой проекта "Мы здесь".
"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".
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