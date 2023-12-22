17-летний украинец о жизни в Даугавпилсе: "Я думал, честно, что будет хуже"

Фото: Кадр из видео

Даже после аннексии Крыма, с появлением "самопровозглашенных" ЛНР и ДНР он и его близкие не могли поверить в то, что Россия нападет на Украину. Все изменилось после 24 февраля 2022 года. Данил полагает, что "помириться" украинцам с Россией будет невозможно еще лет 50.

В Латвию Данил попал осенью 2022 года. В сентябре он оказался в Даугавпилсе. Как раз во время праздника улицы Ригас. Его выбор пал на Даугавпилс, потому что здесь уже были друзья и знакомые, которые более-менее устроились. Кроме того, в Латгалии много русскоговорящих людей.

"Здесь я сам, без родителей. Нужно жить самому. Ты сам за себя несешь ответственность",

- объясняет Данил, добавляя, что его очень поддерживали незнакомые ему люди, хотели помочь. Он отметил отзывчивость различных служб.

Фото: Кадр из видео

"Во-первых, Латвия меньше, - говорит молодой человек, сравнивая нашу страну с Украиной. - Здесь тебе проехать от одной границы до другой - это часов 6. Максимум 8". Также Данил указал, что еще не встречал в Латвии такого борща и сала, как у него на родине. С негативным отношением к себе в Даугавпилсе он сталкивается редко:

"Я думал, честно, что будет хуже. Оказалось - не так. И я этому рад".

Видео: Данил из Харьковской области в проекте "Мы здесь"

Данил - очередной герой проекта "Мы здесь".

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo

*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.

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