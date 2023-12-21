Премьер поручила объяснить существенное подорожание новых паспортов

Хотя паспорт уже не определен законом в качестве обязательного документа, для большой части общества паспорт - это не выбор, а необходимость как для путешествий, так и для записи сведений о детях, поэтому удвоение пошлины за выдачу паспорта может стать для многих существенной нагрузкой, особенно для семей с детьми, считает Силиня. Ранее она заявила, что паспорт нужен не всем жителям Латвии, а те, кому он нужен, способны заплатить за него.

Вопрос о пошлине за выдачу паспортов Кабинет министров еще не рассматривал, но премьер-министр отмечает, что в обществе возникли обоснованные вопросы, поэтому она поручила PMLP и МВД представить дополнительное разъяснение обоснования повышения пошлины, чтобы принять в правительстве в этой связи объективное решение.