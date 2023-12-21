Премьер поручила объяснить существенное подорожание новых паспортов

Премьер-министр Эвика Силиня сегодня, 21 декабря, поручила Министерству внутренних дел (МВД) и управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) объяснить, из чего складывается двойное подорожание паспортов нового образца, сообщил пресс-секретарь Силини Алексис Золднерс.
Хотя паспорт уже не определен законом в качестве обязательного документа, для большой части общества паспорт - это не выбор, а необходимость как для путешествий, так и для записи сведений о детях, поэтому удвоение пошлины за выдачу паспорта может стать для многих существенной нагрузкой, особенно для семей с детьми, считает Силиня. Ранее она заявила, что паспорт нужен не всем жителям Латвии, а те, кому он нужен, способны заплатить за него.
Вопрос о пошлине за выдачу паспортов Кабинет министров еще не рассматривал, но премьер-министр отмечает, что в обществе возникли обоснованные вопросы, поэтому она поручила PMLP и МВД представить дополнительное разъяснение обоснования повышения пошлины, чтобы принять в правительстве в этой связи объективное решение.
По этому поводу Силиня высказалась и на Латвийском радио, подчеркнув, что из соображений безопасности смена паспортной системы требуется раз в десять лет, но двойное подорожание - это слишком много. "Для меня это тоже неприятный сюрприз. Надо посмотреть, что можно сделать, потому что, на мой взгляд, сумма крупная. Вряд ли мы это примем", - сказала премьер-министр.
Как сообщалось, в феврале следующего года в Латвии начнут выдавать паспорта нового образца, а размер пошлины за их получение увеличится в два раза. Паспорта действующего образца PMLP выдает с 2015 года. Поскольку защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов периодически совершенствуется путем изменения дизайна и внедрения новых средств защиты.
Как отметили в PMLP, в паспортах нового образца будут применены инновационные решения по борьбе с подделкой, а количество страниц увеличится с 34 до 42.
Действующие государственные пошлины за выдачу паспортов были введены в 2012 году. С тех пор стоимость нескольких позиций пошлины выросла почти вдвое, поэтому планируется, что пошлина за выдачу паспорта взрослому человеку в течение десяти рабочих дней составит 60 евро вместо нынешних 30 евро.
Пошлина за выдачу паспорта детям и молодым людям до 20 лет, а также лицам, имеющим право на льготы, составит 30 евро вместо нынешних 15 евро. Плата за срочную выдачу паспорта взрослому человеку без льгот в течение двух рабочих дней составит 110 евро вместо нынешних 55 евро, а за ускоренное оформление паспорта для ребенка - 55 евро вместо 30 евро.
Также сообщалось, что конкурс на производство и поставку новых паспортов на сумму 9,8 млн евро в течение пяти лет выиграло объединение двух предприятий из Германии и Португалии - Veridos GmbH и Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A., которые изготовят 1,25 млн паспортов.
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