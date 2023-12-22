Служба госбезопасности провела обыск в Доме Москвы

Уголовно-процессуальные действия в четверг и пятницу были проведены по уголовному процессу, начатому 23 ноября и находящемуся в производстве VDD.

В ходе расследования выяснилось, что

руководство Дома Москвы, возможно, продолжало получать материальную выгоду от помещений, использование которых в соответствии с международными санкциями было запрещено.

Процессуальные действия проведены также по связанному с одним лицом месту жительства. В ходе обысков VDD изъяла большое количество носителей информации и документов.

Сейчас в уголовном процессе к одному лицу применен статус лица, против которого начат уголовный процесс.

Ранее сообщалось, что Сейм концептуально поддержал законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства.

Цель законопроекта о действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угрозы безопасности государства - гарантировать безопасность латвийского государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю.

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