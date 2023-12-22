Министр: на восточной границе спокойная ситуация, но усиленный пограничный режим отменять нельзя

"Что касается Латвии, то я бы не стал связывать сокращение числа попыток с погодными условиями, потому что в прошлом году в декабре наблюдался их рост. В настоящее время попытки иммигрантов нелегально пересечь границу уменьшились во всем регионе - в Литве, Польше и странах Скандинавии", - сказал министр, добавив, что тем не менее необходимо сохранять бдительность.

"Возможно, это пауза. Трудно прогнозировать, когда гибридная атака со стороны недружественных соседей возобновится, поэтому Латвия сохраняет усиленный режим охраны границ", - сказал Козловскис.

Галерея: Забор на восточной границе

В то же время министр отметил, что усиленный режим, ужесточение наказаний и модернизация пограничной инфраструктуры тоже способствовали уменьшению числа попыток нелегального пересечения границы.

Как сообщалось, глава МВД сегодня посетил восточную границу Латвии, чтобы ознакомиться с ситуацией и ходом строительства инфраструктуры. Работы по строительству заграждения на сухопутных участках латвийско-белорусской границы идут по графику и будут завершены к 30 декабря этого года.

На сегодняшний день построено 110,1 километра заграждения, что составляет 98% от запланированного на этот год.

Также завершены проектные работы на участках вдоль водоемов, где будет создана 33,5-километровая патрульная полоса. Ожидается, что строительство заграждения на этих участках будет завершено к июлю 2024 года. В свою очередь на участке протяженностью 16,7 км возле Даугавы, где планируется построить шесть вышек связи с подъездными дорогами и патрульную тропу, ведутся проектные работы.

Как подчеркнул глава МВД, на этом работа по укреплению восточной границы не прекратится и в 2024 году будут проводиться интенсивные работы на латвийско-российской границе.

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