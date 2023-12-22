Видео ⟩ В милом видео аэропорт "Рига" показал, как он готовится встретить Санта-Клауса

В описании к видео сказано: "Аэропорт "Рига" уже много лет встречает особенного гостя. Самого особенного. Кто это? Смотрите! Праздничные чудеса ближе, чем вы ожидали!"

На кадрах видно, как аэропорт готовится встретить Санта-Клауса, а также видео, как Санта проходит через ворота безопасности.

"Санта не может приземлиться на крышу! Это противоречит законам физики. Крыши слишком крутые, а дымоходы слишком узкие для такой большой личности. Вот почему он приземляется в нашем аэропорту", - сказано в видео.

В видео также показано, что представители различных ведомств подробно объясняют, как они готовятся встречать Санта-Клауса в аэропорту.

В видео говорится, что Санта-Клаус - частый VIP-гость аэропорта, но особых требований у него нет - только молоко и печенье.

В конце можно увидеть, как Санта-Клаус на своих оленях и санях едет по взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Видео вызвало большой ажиотаж среди пользователей соцсетей, люди наслаждались искренностью рекламного ролика и уникальным посланием.

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