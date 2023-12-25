"Я боюсь войны". 10 вопросов Озолсу

Концерт Озолса пройдёт в двух частях - первая часть будет посвящена выступлению совместно с биг-бэндом Латвийского радио и неподражаемой Кристине Праулиней, которые придадут новый и насыщенный колорит уже известным композициям.

Вторая же часть станет ретроспективным взглядом на самые яркие творческие произведения рэп-исполнителя, вместе с которым на сцену выйдет ряд других местных музыкантов.

RUS TVNET попросил Озолса закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. В детстве я обожал... коллекционировать машинки, ездить ими по дивану и устраивать гонки.

2. Моё утро начинается с... не знаю, хорошо это или плохо, но с кофе, почты и Instagram.

3. Лучший город в мире - это... Много красивых и замечательных городов, но комфортнее всего я чувствую себя в Риге.

4. Я горжусь... тем, что до сих пор могу продолжать играть, заниматься музыкой и делать это относительно удачно.

5. Для меня главное музыкальное открытие 2023 года - это... рэп-артистка Bktherula. У неё своеобразный стиль, мне её показал ansis.

6. Мир стал бы гораздо лучше, если бы... не было такой большой жажды власти и денег.

7. Читать рэп почти 30 лет - это... в следующем году как раз получится 30 лет. Это интересно, можно продолжать смотреть, как этот стиль развивается, быть его частью. Это, наверно, благословение.

8. Сегодня редко встретишь... на улицах "Жигули", "восьмёрки", "Москвичи" и "Волги". Я помню, в детстве весь город был ими заполнен.

9. Меня смешит... много чего. Представители камеди-жанра - и латышского, и русскоязычного, и американского. Меня смешат "Прожарки".

10. Я боюсь... войны.

Билеты на концерт Озолса в "Арена Рига" можно купить здесь.

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