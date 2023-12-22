Видео ⟩ Серьезная авария под Кулдигой: столкнулись легковой автомобиль и грузовик

В пятницу, 22 декабря, в дорожно-транспортном происшествии недалеко от Кулдиги погиб один человек, сообщает Государственная полиция.
Latvijas valsts ceļi (LVC) сообщает в соцсети Х (Twitter), что в Кулдигасском крае недалеко от поселка Адас произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с легковым автомобилем.
По предварительной информации Госполиции, водитель Ford по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб водитель автомобиля Ford.
В полиции выясняют обстоятельства происшествия.
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