Видео ⟩ Серьезная авария под Кулдигой: столкнулись легковой автомобиль и грузовик

Latvijas valsts ceļi (LVC) сообщает в соцсети Х (Twitter), что в Кулдигасском крае недалеко от поселка Адас произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с легковым автомобилем.

По предварительной информации Госполиции, водитель Ford по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб водитель автомобиля Ford.

В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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