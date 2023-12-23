Чешская полиция опубликовала на YouTube видео, на котором показана ситуация после стрельбы в здании философского факультета Карлова университета на площади Яна Палаха в Праге.
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Видео ⟩ Стрельба в пражском вузе: новая информация и видео
На видео видно, как оказывают помощь пострадавшим в результате стрельбы.
Чешские власти опознали все 14 жертв, погибших в результате стрельбы в университете в Праге в четверг, 21 декабря. Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Вит Ракушан. По словам Ракушана, стрелок также погиб, в результате чего погибло 15 человек.
Министр сообщил, что среди жертв нет иностранных граждан.
Видео: Стрельба в университете в Праге
Ракушан добавил, что пострадали 25 человек, в том числе два человека из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и один человек из Нидерландов.
Мотив нападения пока не установлен. Полиция полагает, что перед нападением стрелок также убил своего отца и маленькую девочку.
Ракушан сказал, что стрелок владел оружием на законных основаниях и не имел судимостей.
Галерея: Стрельба в университете в Праге
Также полиция Чехии сообщила, что в ходе расследования было найдено оружие, похожее на то, из которого были убиты 15-летний юноша и его двухмесячная дочь, сообщает "Медуза".
Совместимость подтверждена результатами баллистических испытаний.
Как сообщалось, 24-летний студент университета подозревается также в убийстве молодого человека и его двухмесячной дочери 15 декабря. Обе жертвы были найдены в Клановицком лесу недалеко от Праги.
В чешскую полицию поступила неофициальная информация, что стрелка вдохновил на преступление аналогичный инцидент в России.
Сообщается, что стрелку около 14:00 по местному времени нужно было прийти в здание университета на лекцию.
"В 15:59 мы получили первую информацию о стрельбе", - сообщил журналистам представитель полиции, добавив, что отряд быстрого реагирования прибыл на место в течение 12 минут.
"В 16:20 оперативники сообщили нам о неподвижном теле стрелка", - сказал представитель полиции, добавив, что, по неподтвержденной информации, он покончил жизнь самоубийством.
Telegram-канал, который якобы вел Козак, попал в поле зрения местных СМИ. В первом посте, опубликованном в начале декабря, говорилось, что это будет его "дневник школьной стрельбы".
На следующий день владелец канала заявил, что его вдохновила русская девушка Алина Афанаскина, которая несколькими днями ранее устроила стрельбу в гимназии Брянска.
Правда, до сих пор точно не установлено, что канал в Telegram вел именно Козак.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила "бессмысленную жестокую стрельбу, унесшую жизни нескольких человек".
Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил солидарность с чешским народом, как и многие другие европейские лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.
Хотя массовые расстрелы не являются обычным явлением в Чешской Республике, за последние годы страну потрясло несколько инцидентов.
В 2015 году в городе Угерски-Брод на юго-востоке страны 63-летний мужчина застрелил семерых мужчин и женщину в ресторане, а затем застрелился сам.
В 2019 году мужчина убил шесть человек в приемной больницы города Острава, еще одна женщина скончалась через несколько дней. Примерно через три часа после нападения мужчина застрелился.
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