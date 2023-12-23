Видео ⟩ Стрельба в пражском вузе: новая информация и видео

В чешскую полицию поступила неофициальная информация, что стрелка вдохновил на преступление аналогичный инцидент в России.

Сообщается, что стрелку около 14:00 по местному времени нужно было прийти в здание университета на лекцию.

"В 15:59 мы получили первую информацию о стрельбе", - сообщил журналистам представитель полиции, добавив, что отряд быстрого реагирования прибыл на место в течение 12 минут.

"В 16:20 оперативники сообщили нам о неподвижном теле стрелка", - сказал представитель полиции, добавив, что, по неподтвержденной информации, он покончил жизнь самоубийством.

Telegram-канал, который якобы вел Козак, попал в поле зрения местных СМИ. В первом посте, опубликованном в начале декабря, говорилось, что это будет его "дневник школьной стрельбы".

На следующий день владелец канала заявил, что его вдохновила русская девушка Алина Афанаскина, которая несколькими днями ранее устроила стрельбу в гимназии Брянска.

Правда, до сих пор точно не установлено, что канал в Telegram вел именно Козак.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила "бессмысленную жестокую стрельбу, унесшую жизни нескольких человек".

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил солидарность с чешским народом, как и многие другие европейские лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Хотя массовые расстрелы не являются обычным явлением в Чешской Республике, за последние годы страну потрясло несколько инцидентов.

В 2015 году в городе Угерски-Брод на юго-востоке страны 63-летний мужчина застрелил семерых мужчин и женщину в ресторане, а затем застрелился сам.

В 2019 году мужчина убил шесть человек в приемной больницы города Острава, еще одна женщина скончалась через несколько дней. Примерно через три часа после нападения мужчина застрелился.

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