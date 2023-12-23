Видео ⟩ Cityparks оштрафовал рижанина за неправильную парковку. У водителя другое мнение

Гирт признает, что ежедневно следит за дорожными знаками, но из-за спешки оставил свой автомобиль на улице Дижозолу возле рынка Валдекю, где установлен знак "Остановка и стоянка запрещены", т.к. это место используется для доставки продуктов.

Он смущен полученным штрафом, поскольку, когда он въехал на территорию, его не предупредили, что он пользуется территорией парковки. Представители Cityparks заявили, что в данном случае были нарушены правила парковки, а водитель не зарегистрировал свой автомобиль, поэтому штраф отменить нельзя.

В Рижской муниципальной полиции заявляют, что только государственная или муниципальная полиция имеет право налагать такой штраф в размере 40 евро.

Передача заметила, что в данном месте множество знаков, указывающих правила парковки и стоянки, поэтому водители могут запутаться.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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