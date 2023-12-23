Фото ⟩ На границе тучи ходят хмуро: очередь из Эстонии в Россию растянулась на несколько часов

Все, с кем удалось поговорить журналисту Rus.Postimees, отправляются в Россию на праздники. Группа улыбчивых итальянцев, к примеру, едет в Москву - один из них давно живет там и неплохо говорит по-русски. Ребята надеются, что не замерзнут в очереди на российскую границу. Очень хотят посмотреть Москву, для них это первая поездка.

Однако в массе своей люди не очень настроены общаться – всем просто очень хочется побыстрее пройти границу. Однако некоторые из них описывают свои приключения в соцсетях.

Так, по данным пользователей группы Facebook "Граница Нарва - Ивангород", вчера вечером на пешеходном пограничном переходе "от двери до двери", то есть из Эстонии до входа в РФ, люди на улице проводили по три-четыре часа и больше. Например, в группе можно найти сообщения, что человек приехал на границу в Нарве 18.50, а с российской стороны вышел только в 22.20.

"Бедолаги. Хорошо не -15 - 20 на улице. Обморожения были бы 100 процентов", - комментировали ситуацию сочувствующие. По наблюдениям путешественников, ситуация усугубляется тем, что на российской стороне нет возможности быстрого прохода по биометрическому паспорту, такая схема работает только на эстонской.

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