Сейчас Печий уволен с канала. Многие в Украине осудили его решение, назвав это бегством.

Его коллеги заявляют, что решение Алексея не отражает настроения в команде, и просят свою аудиторию не делать обобщений.

«Мы не осуждаем решение Алексея и не выступаем в роли судей, но мы не разделяем его позицию», — заявил ведущий 24 канала Юрий Гаврищак.

Для Печия реакция в Украине вряд ли стала неожиданностью. Он предвидел ее, написав в том же посте в фейсбуке, что против него на родине будет организована кампания с целью уничтожить его как журналиста.

Фото: BBC

Фото: BBC

Что дальше?

«Этот поступок Печия бьет по украинской журналистике в целом и, скорее всего, осложнит командировки тем работникам СМИ, которые профессионально выполняют свою работу», – предполагает народный депутат от фракции «ЕС» Ирина Геращенко.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин надеется, что этого не произойдет и такие отдельные случаи не станут основанием для общего решения.

«Для нас очень важно, чтобы украинцы знали, что происходит в мире, и чтобы мир знал, что происходит в Украине. Да, поступок этого человека поставил под угрозу все журналистское сообщество. Но государство должно действовать не по логике закручивания гаек, а по логике того, что лучше для государства», — сказал Юрчишин в комментарии Украинской службе Би-би-си.

По его мнению, выезд нескольких журналистов за границу вряд ли представляет угрозу обороноспособности страны, но если это явление станет массовым, то ограничительные меры неизбежно будут предприняты.