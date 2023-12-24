На вечеринке Русской службы "Би-би-си" в баре Čē на улице Дзирнаву в Риге неизвестный мужчина бросил учебную гранату, пишет "Новая газета Европа" со ссылкой на одного из участников событий. Эту информацию в разговоре с Deutsche Welle подтвердили также двое сотрудников "Би-би-си".
Фото ⟩ В Риге, на вечеринке журналистов "Би-би-си", неизвестный взорвал учебную гранату. Задержаны двое
К 23:00 в заведении, кроме журналистов, почти не осталось посетителей. В это время открылась дверь, внутрь заглянул некий мужчина, который бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5, сообщает очевидец.
Граната взорвалась, оглушив нескольких человек. Выбежавшие вслед за нападавшим сообщили, что тот уехал на черном автомобиле BMW. Журналисты зафиксировали номер авто. По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.
Как сообщает "Новая газета Европа", на место происшествия выехали сотрудники полиции. "Медуза" пишет, что полицейские сказали, что "одной из версий могут быть разборки с владельцами бара". Журналисты "Русской службы Би-би-си" же считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью.
Работники полиции опросили посетителей бара и его сотрудников.
Комментарий полиции
В комментарии RUS TVNET Госполиция подтвердила факт инцидента, сообщив, что в баре было брошено пиротехническое изделие - страйкбольная граната, а также, что в происшествии никто не пострадал. Сотрудники полиции установили возможных виновников - двоих мужчин, скрывшихся с места происшествия на автомобиле, и арестовали их утром в субботу.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Информация, которой располагает полиция, показывает, что мотивом одного из задержанных, скорее всего, стал личный конфликт в баре, и на данный момент ничто не указывает, что инцидент был связан с присутствием в этом месте журналистов.
"Было довольно частное мероприятие, просто провожали одну девушку, которая увольняется и переезжает в другую страну. И как бы ничего не предвещало, - рассказал в эфире YouTube-канала "Живой гвоздь" корреспондент "Русской службы Би-би-си" Илья Барабанов. - (…) А потом неожиданно в заведение заглянул мужчина, бросил гранату и убежал. Заглянул человек, видимо ему надо было посмотреть, кто находится в этом заведении, он посмотрел. Там кроме нас была еще одна парочка молодых людей. Я сидел в другом зале, услышал только взрыв. Это было не на моих глазах. Ребята побежали за ним, попытались его поймать, но человека на выходе ждала машина, он быстро заскочил в машину и уехал".
Журналистка издания "Медуза", которая в тот момент также была в баре, рассказала, что в заведении были не только журналисты "Русской службы Би-би-си", но и другие посетители, т.к. это не было закрытым мероприятием издания.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину редакции многих российских СМИ покинули страну-агрессора. Некоторые из них переехали в Латвию, в том числе журналисты "Русской службы Би-би-си".
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