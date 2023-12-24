Фото ⟩ В Риге, на вечеринке журналистов "Би-би-си", неизвестный взорвал учебную гранату. Задержаны двое

К 23:00 в заведении, кроме журналистов, почти не осталось посетителей. В это время открылась дверь, внутрь заглянул некий мужчина, который бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5, сообщает очевидец.

Граната взорвалась, оглушив нескольких человек. Выбежавшие вслед за нападавшим сообщили, что тот уехал на черном автомобиле BMW . Журналисты зафиксировали номер авто. По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.

Как сообщает "Новая газета Европа", на место происшествия выехали сотрудники полиции. "Медуза" пишет, что полицейские сказали, что "одной из версий могут быть разборки с владельцами бара". Журналисты "Русской службы Би-би-си " же считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью.

Комментарий полиции

В комментарии RUS TVNET Госполиция подтвердила факт инцидента, сообщив, что в баре было брошено пиротехническое изделие - страйкбольная граната, а также, что в происшествии никто не пострадал. Сотрудники полиции установили возможных виновников - двоих мужчин, скрывшихся с места происшествия на автомобиле, и арестовали их утром в субботу.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Информация, которой располагает полиция, показывает, что мотивом одного из задержанных, скорее всего, стал личный конфликт в баре, и на данный момент ничто не указывает, что инцидент был связан с присутствием в этом месте журналистов.