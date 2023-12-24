В Риге у Баласта дамбис машина сбила пешехода

По данным Госполиции, пешеход переходил улицу в неположенном месте. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

На латвийских автодорогах за минувшие сутки были задержаны 13 водителей транспортных средств, севших за руль в нетрезвом состоянии, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два процесса об административных правонарушениях и 11 уголовных процессов. Конфискации подлежат семь автомобилей.

За минувшие сутки на дорогах Латвии также было зафиксировано в общей сложности 125 нарушений разрешенной скорости движения, семь водителей наказаны за агрессивный стиль управления автомобилем.

Всего в сфере дорожного движения за минувшие сутки было принято 363 постановления об административных правонарушениях, в том числе в Латгале зафиксировано 107 административных правонарушений, а в Видземе - 91.

В общей сложности за истекшие сутки в стране зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадал 21 человек и один погиб, сообщили в Госполиции.

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