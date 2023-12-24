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Видео ⟩ Семья обнаружила неожиданного гостя внутри рождественской елки

lemmik.postimees.ee rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kadri Napritson-Acuna

Рождество стало особенно запоминающимся для одной австралийской семьи, когда они обнаружили под своей елкой коалу, пишет Rus.Postimees.

Вероятно, коала пробрался в дом через заднюю дверь, которую оставили открытой для собаки. Она сразу же уютно устроилась в доме, забралась на елку и начала украшать ее к Рождеству.

Семья Маккормиксов быстро вызвала местных спасателей коал, чтобы они благополучно вернули животное в дикую природу. Спасатели тоже были ошеломлены ситуацией, сообщает The Dodo.

Смотрите видео: 

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