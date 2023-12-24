Чехия готова платить украинским беженцам, готовым вернуться на родину

Чехия окажет финансовую помощь украинским беженцам, которые решат вернуться на родину, сообщило в воскресенье, 24 декабря, издание The Insider со ссылкой на закон, разработанный чешским министерством внутренних дел и подписанный президентом страны Петром Павелом. Правительство в Праге пока не определило точную сумму выплаты, но уже известно, что воспользоваться правом на ее получение можно будет всего один раз.

Украинцы, получившие средства на репатриацию, смогут вернуться в Чехию только в том случае, если вернут чешскому государству половину предоставленной им помощи. В пояснительной записке к закону отмечается, что война в Украине, по всей видимости, завершится не скоро, поэтому программа защиты украинских беженцев в Чехии будет продлена до 31 марта 2025 года.

Ранее в законе о репатриации мигрантов была закреплена лишь возможность покупки заявителю билета на самолет или поезд, которые следуют к нему на родину. Сотрудники МВД должны были также помогать репатриантам с оформлением всех необходимых документов.

Вернуться на родину готовы лишь 10 процентов украинцев

Согласно опросу Международной организации по миграции (IOM), в ближайшее время вернуться в Украину планируют 10 процентов находящихся в Чехии беженцев. 66 процентов выразили надежду на то, что вернутся на родину когда-нибудь, в 2022 году этот показатель был выше.

В настоящее время 75 процентов украинских беженцев в Чехии не планируют переезжать в другую страну.