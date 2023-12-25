Снег и гололед осложняют движение на большей части территории Латвии

Скользкие участки посыпаются противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия движения, сегодня утром в работах по обслуживанию дорог задействованы 102 единицы зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

Движение по региональным автомагистралям затруднено на всей территории Латвии.

Ограничения по массе автомобиля, введенные во время недавних дождей и оттепели, сохраняются на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале. Ограничения по весу транспортных средств введены на 77 участках гравийных дорог.

Водители должны соблюдать особую осторожность, ехать со скоростью, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и держать безопасную дистанцию со впереди едущими автомобилями.

О сложных дорожных условиях или других наблюдениях, связанных с движением и состоянием дорог, в LVC можно сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!