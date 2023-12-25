Президент Молдовы объявила о решении идти на второй срок

Проигравший три года назад Додон осудил намерения Санду

Экс-президент Молдовы социалист Игорь Додон осудил как намерение Санду переизбраться, так и ее призыв к проведению референдума. "После 3 лет на посту Майе Санду нечего предложить, кроме референдума, чтобы "спастись" от политического утопления. Она надеется на то, что будет ассоциироваться с Европой, и это принесет ей новый мандат", - написал он в Facebook. Додон утверждает, что Санду "прошла политическую вершину" и "разочаровала и расстроила целый народ".

Додон заявил также, что на данный момент не рассматривает выдвижения своей кандидатуры на президентский пост. "Я уже был президентом страны, и у меня нет нездоровых амбиций снова стать главой государства любой ценой", - написал он, отметив, что намерен "вместе с другими оппозиционными партиями" найти "лучшего кандидата, чтобы спасти страну и граждан от Майи Санду".

Выборы пройдут в конце следующего года

Президентские выборы в Молдове должны состояться в ноябре-декабре 2024 года, их точную дату определит парламент. Актуальные опросы дают PAS от 30 до 45 процентов голосов избирателей по сравнению с 28-38 процентами у социалистов Додона и 8-15 процентами у партии "Шанс" беглого бизнес-магната Илана Шора, приговоренного к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве в начале этого года.

На саммите ЕС в начале декабря было принято решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Молдовы и Украины.

На прошлой неделе председатель комиссии по внешней политике и европейской интеграции в парламенте Молдовы Дойна Герман заявила, что Молдова завершит процесс выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) до конца 2024 года, последовательно денонсировав все оставшиеся соглашения, заключенные в рамках этой организации.