Видео ⟩ "Как заключенный". С 2024 года собак нельзя будет держать на цепи

Поправки к Закону о защите животных предусматривают, что всех собак, которые родились позднее конца августа 2023 года, будет запрещено держать на цепи длительное время, сообщает TV3 Ziņas.
Когда поправки вступят в силу, будет предусмотрена и административная ответственность за содержание животных на цепи.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
Кинолог Иво Свенне хоть и считает, что ни одну собаку нельзя держать в вечных кандалах, утверждает - переходный период желателен. Трудно предугадать, как поведет себя животное, не знающее другой жизни, кроме как на цепи.
"Он как заключенный. Некоторые заключенные после выхода на свободу реабилитируются и интегрируются в общество, а некоторые нет. То же самое и с собаками", - отмечает специалист.
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