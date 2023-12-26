Видео ⟩ "Как заключенный". С 2024 года собак нельзя будет держать на цепи

Когда поправки вступят в силу, будет предусмотрена и административная ответственность за содержание животных на цепи.

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Кинолог Иво Свенне хоть и считает, что ни одну собаку нельзя держать в вечных кандалах, утверждает - переходный период желателен. Трудно предугадать, как поведет себя животное, не знающее другой жизни, кроме как на цепи.

"Он как заключенный. Некоторые заключенные после выхода на свободу реабилитируются и интегрируются в общество, а некоторые нет. То же самое и с собаками", - отмечает специалист.

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