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Видео ⟩ "Как заключенный". С 2024 года собак нельзя будет держать на цепи

rus.tvnet.lv
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Собака на цепи. Иллюстративное фото
Собака на цепи. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Поправки к Закону о защите животных предусматривают, что всех собак, которые родились позднее конца августа 2023 года, будет запрещено держать на цепи длительное время, сообщает TV3 Ziņas.

Когда поправки вступят в силу, будет предусмотрена и административная ответственность за содержание животных на цепи.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

Кинолог Иво Свенне хоть и считает, что ни одну собаку нельзя держать в вечных кандалах, утверждает - переходный период желателен. Трудно предугадать, как поведет себя животное, не знающее другой жизни, кроме как на цепи.

"Он как заключенный. Некоторые заключенные после выхода на свободу реабилитируются и интегрируются в общество, а некоторые нет. То же самое и с собаками", - отмечает специалист.

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