Рождественское чудо: собака нашла ребенка под толстым слоем снега

Представители Ассоциации полицейских собак Финляндии, сообщившие об инциденте в социальных сетях, рассказали, что ребенок играл неподалеку от своего дома в местечке Корпилахти, недалеко от Ювяскюля, вечером 23 декабря около 19:00, передает Yle.

Через какое-то время ребенок бесследно пропал, а его следы завалило снегопадом, что существенно затруднило поиски.

Сначала семья предполагала, что ребенок направился в сторону центра Корпилахти, но найти его родственники так и не смогли.

Из Ювяскюля на помощь прибыла кинологическая патрульная группа с собакой по кличке Куха.

Вскоре выяснилось, что около 20:00 дороги в районе расчищал снегоочиститель с плугом.

В конце улицы, где проживал ребенок, виднелась большая куча снега. При первом осмотре Куха ничего не обнаружила, но со второй попытки собака что-то заметила и отказалась уходить.

Вскоре после полуночи, когда ребенка извлекли из сугроба, он был уже без сознания.

В машине скорой помощи ребенок очнулся и рассказал о произошедшем сотрудникам службы экстренной помощи.

По его словам, он вырыл в конце улицы снежную пещеру и сидел в ней, когда работавший рядом снегоочиститель вывалил на него большое количество снега.

Ребенок оказался в снежной ловушке на глубине от одного до полутора метров, однако вокруг образовался небольшой воздушный карман, что в результате и спасло ему жизнь.

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