Шойгу: цель "специальной военной операции" в 2023 году достигнута

"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей "специальной военной операции" (так российские власти и пропаганда называют вторжение в Украину). Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", - сказал Шойгу на итоговом селекторном совещании, запись которого опубликовало пропагандистское агентство РИА Новости.

По мнению Шойгу, достижению "главной цели" 2023 года способствовало несколько факторов, среди которых "создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники".

Шойгу заявил, что российские войска берут под свой контроль все больше территорий и "постоянно занимают все более выгодные позиции". Завладеть инициативой на поле боя, по словам Шрйгу, помогли "всеобщие усилия в тылу и на фронте".

Летом 2023 года Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, подготовка к которому велась несколько месяцев. Во второй половине июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что наступление идет "медленнее, чем хотелось".

Зимой Зеленский признал, что Киев "не добился желаемых результатов" - в ходе контрнаступления ВСУ удалось освободить лишь незначительные по площади территории, при этом обе стороны понесли серьезные потери.

Путин, неоднократно высказывавшийся по поводу украинского контрнаступления, в середине декабря заявил, что у украинских военных "нигде ничего не получилось".

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