Видео ⟩ "Самая спокойная погоня": в Валмиере полиция медленно преследовала нарушителя

Видео с "погоней" на платформе Instagram опубликовал профиль Sadursme, который собирает актуальную информацию о различных дорожно-транспортных происшествиях.

Как видно на видео, водитель едет по дороге, а за ним следует машина Госполиции. Водитель едет медленно, и полицейская машина, пытаясь избежать столкновения, едет с такой же скоростью, однако водитель не останавливается, вынуждая правоохранителей продолжать погоню. Сотрудники полиции призывают водителя по громкоговорителю остановиться.

Автор видео метко прокомментировал увиденное - "Самая мирная погоня".

В Рождество в Латвии было зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в авариях два человека погибли и семь получили ранения, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Вчера, 25 декабря, около 18:30 на Вентспилсском шоссе, недалеко от Озолпилса, мужчина на автомобиле Nissan X Trail сбил пешехода, личность которого пока не установлена. Пешеход двигался по проезжей части в условиях ограниченной видимости. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

Около 17:00 в Литене Гулбенского края на встречной полосе столкнулись два автомобиля - VW и Mitsubishi. Водитель Mitsubishi скончался от полученных травм на месте происшествия, а женщина-пассажир VW была доставлена в больницу с травмами.

Вчера полиция задержала 13 водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Заведено 10 уголовных дел.

Выписано 203 штрафа за превышение скорости и три за агрессивное вождение.

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