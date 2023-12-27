Как сообщили в Министерстве иностранных дел, говоря о вызовах во внешней политике Латвии в следующем и последующие годы, Кариньш призвал с хладнокровием осознать, что в Европу вернулась война и геополитическая ситуация в мире стала намного сложнее.

"Наша первоочередная задача - обеспечение государственной независимости и суверенитета Латвии. Для ее реализации мы должны укреплять свою безопасность, продолжать оказывать все виды поддержки Украине", - отмечает Кариньш.

В докладе оцениваются текущие тенденции развития международной ситуации и проблематика, рассматривается работа, проделанная Латвией во внешней политике и вопросах ЕС в 2023 году, а также определены приоритеты внешней политики Латвии на 2024 год. Предполагается, что Кабинет министров ознакомится с внешнеполитическим докладом на запланированном на 9 января заседании правительства.

Для реализации главной цели внешней политики Латвии - независимости демократического государства, устойчивой безопасности и благосостояния общества - в условиях растущей международной нестабильности в качестве важнейшей задачи определена безопасность.