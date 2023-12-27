Латвия вместе с союзниками должна работать над тем, чтобы в долгосрочной перспективе обуздать империалистические амбиции России, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, который в среду представил на рассмотрение Кабинета министров ежегодный доклад о проделанной и намеченной деятельности по внешней политике страны и вопросам Европейского союза (ЕС).
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, говоря о вызовах во внешней политике Латвии в следующем и последующие годы, Кариньш призвал с хладнокровием осознать, что в Европу вернулась война и геополитическая ситуация в мире стала намного сложнее.
"Наша первоочередная задача - обеспечение государственной независимости и суверенитета Латвии. Для ее реализации мы должны укреплять свою безопасность, продолжать оказывать все виды поддержки Украине", - отмечает Кариньш.
В докладе оцениваются текущие тенденции развития международной ситуации и проблематика, рассматривается работа, проделанная Латвией во внешней политике и вопросах ЕС в 2023 году, а также определены приоритеты внешней политики Латвии на 2024 год. Предполагается, что Кабинет министров ознакомится с внешнеполитическим докладом на запланированном на 9 января заседании правительства.
Для реализации главной цели внешней политики Латвии - независимости демократического государства, устойчивой безопасности и благосостояния общества - в условиях растущей международной нестабильности в качестве важнейшей задачи определена безопасность.
Доклад обозначает три основных направления внешней политики Латвии в 2024 году: укрепление безопасности Латвии и основанного на правилах международного порядка, содействие экономическому росту, устойчивости и повышение конкурентоспособности и глобального влияния ЕС, защита интересов подданных Латвии, участие общества в реализации внешней политики и более эффективное использование потенциала диаспоры.
Во время подготовки внешнеполитического доклада министр иностранных дел встретился с экспертами по внешней политике, исследователями, представителями молодежных организаций, негосударственного сектора, а также отраслей предпринимательства и выслушал мнение и рекомендации представителей общественности о проделанной работе во внешней политике. Кроме того, Кариньш ознакомил с докладом и заслушал предложения депутатов Сейма на совместном заседании комиссии по иностранным делам и комиссии по европейским делам.
Ежегодный внешнеполитический доклад министра иностранных дел подготовлен согласно регламенту Сейма, устанавливающему, что доклад должен быть представлен в Сейм до 16 января и рассмотрен на заседании Сейма перед днем международного признания Латвийской Республики. Перед подачей доклада в Сейм с его содержанием знакомится Кабинет министров.
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