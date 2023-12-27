Astra: 33 моряка с корабля "Новочеркасск" пропали без вести после атаки ВСУ

Как минимум 33 моряка пропали без вести, 23 человека ранены, один погиб в результате удара ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск" Черноморского флота России в порту аннексированной Феодосии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Astra в среду, 27 декабря.

"На месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты. Корабль полностью выгорел и затонул", - говорится в сообщении. По данным издания, в момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков.

Накануне командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил о потоплении большого десантного корабля "Новочеркасск". Олещук написал в Telegram, что этот корабль "последовал за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва" и поблагодарил "пилотов воздушных сил и всех причастных" за "филигранную работу". В Telegram-канале ВС ВС Украины к словам своего командующего добавили, что "Новочеркасск", по их личным сведениям, перевозил иранские дроны Shahed.

В российском Минобороны подтвердили факт удара по кораблю

Ранее, во вторник, 26 декабря, в Минобороны РФ подтвердили, что "Новочеркасск" получил повреждения в результате атаки ВСУ. По информации ведомства, он был атакован авиационными управляемыми ракетами. При этом, утверждает российская сторона, были уничтожены два украинских Су-24, которые запустили ракеты по "Новочеркасску". Согласно фотографиям, снятым после удара, корабль почти полностью затонул. Также вместе с ним частично затонуло учебно-тренировочное судно класса Т-43 "УТС-150".

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту. По информации Astra, погибла 64-летняя работница охраны порта.