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Видео ⟩ Женщина в центре Риги продемонстрировала "мастер-класс" по парковке

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Женщина в центре Риги продемонстрировала "мастер-класс" по парковке
Женщина в центре Риги продемонстрировала "мастер-класс" по парковке Фото: Ekrānuzņēmums no video

В четверг, 28 декабря, в социальных сетях появилось видео с "мастер-классом" по парковке в исполнении владелицы Mercedes.

Видео было опубликовано в микроблоге Х (бывший Twitter). Вместо того, чтобы искать платное парковочное место на обочине дороги на улице Сколас, водитель черного Mercedes припарковала свой автомобиль, полностью перегородив велосипедную полосу.

За такое нарушение водителю выносится предупреждение или штраф в размере 30 евро.

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