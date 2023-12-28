Видео ⟩ Женщина в центре Риги продемонстрировала "мастер-класс" по парковке

Видео было опубликовано в микроблоге Х (бывший Twitter). Вместо того, чтобы искать платное парковочное место на обочине дороги на улице Сколас, водитель черного Mercedes припарковала свой автомобиль, полностью перегородив велосипедную полосу.

За такое нарушение водителю выносится предупреждение или штраф в размере 30 евро.

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