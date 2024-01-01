Даневича рассказала, что ее удивило в 2023 году

В беседе с TVNET GRUPA Дарта Даневича ответила на пять вопросов про 2023 год. Вот, что ее больше всего удивило:

"Я удивила себя своей стойкостью. Меня удивила высокая терпимость значительной части общества к беззаконию, несправедливости, насилию".

Уже сообщалось, что в середине прошлого года между Даневичей и бывшим депутатом Сейма Артусом Кайминьшем возник спор по поводу дошкольного образовательного учреждения их общего сына, что, по ее словам, пролило еще больше света на проблемные вопросы Сиротского суда. Дарта сделала важный шаг, обратившись к президенту республики Эдгару Ринкевичу, чтобы решить вопросы, связанные с Сиротским судом.

Напомним, ранее Дарта Даневича получила награду "Актиса года" за роль в моноспектакле "Мальчики не девочки".

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