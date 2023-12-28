"Человеком Европы в Латвии" 2023 года стала медсестра и первый иностранный сержант в ВСУ Сармите Цируле

Титул "Человек Европы в Латвии" присуждается людям, которые своей работой внесли существенный вклад в укрепление общеевропейских ценностей в Латвии и прославление имени Латвии в Европе.

Голосовавшие за Цируле писали, что она всей душой и сердцем делает свое дело - помогает людям на фронте, жертвуя своим здоровьем и рискуя жизнью. Также люди подчеркивали, что судьба Латвии решается на украинском фронте, где Цируле кует победу.

Сама Цируле на церемонии награждения не присутствовала, так как находится сейчас на фронте, но прислала приветствие и благодарность.

На звание "Человека Европы в Латвии" 2023 года претендовали также капитан Латвийской хоккейной команды Каспар Даугавиньш и директор Друвской средней школы Сергей Белькевич.

Голосование уже 26-й год подряд организует общество "Европейское движение в Латвии".

Галерея: "Человек Европы в Латвии" 2023 года

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