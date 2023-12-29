Энергия цунами и тепло: Катрина Гупало поддержала незрячих эмоциональным концертом

"Я сейчас в красивом черном платье и у меня был красный платок поверх плеч. Но я так разошлась с вами, что он недавно упал на пол", - после исполнения очередной композиции проговаривает латвийская певица, композитор, поэт и пианист-виртуоз Катрина Гупало.
Вечером 28 декабря по приглашению RUS TVNET она выступила в клубе "Страздумуйжа" - главном центре культурной жизни в Риге для людей с нарушениями зрения. Она рассказывала, что происходит за фортепиано, потому что не все могли это увидеть.
Это трогательное, красивое выступление Катрины Гупало стало кульминацией благотворительной акции RUS TVNET "Чувствуй сердцем" в поддержку Латвийского общества слепых.
Катрина Гупало подарила своим выступлением невероятно теплые эмоции. Собравшиеся в клубе с первой же песни Klusa nakts, svēta nakts стали подпевать ей, однако самым ярким стало исполнение украинской народной песни "Розпрягайте, хлопцi, коней", вызвавшей овации в зале. Среди незрячих были и украинцы, которые не только подпевали во весь голос, но и громко благодарили Катрину.
За вечер также прозвучали Alvas zaldātiņi и Apvij Rokas Имантса Калниньша, латышская народная песня Ai jel, manu vieglu prātu и авторские композиции Катрины Гупало, особенно тепло зал встретил Dur prom и премьеру Tornado, Volcano, Cunami.
После выступления ее еще долго не хотели отпускать из зала, к ней то и дело подводили людей, которые не скупились на слова признания и благодарности.
После вечер продолжился танцами и музыкальной программы от легендарного коллектива Латвийского общества слепых Epsilons.
Галерея: Катрина Гупало на благотворительной акции RUS TVNET "Чувствуй сердцем"
В этом году RUS TVNET впервые провел благотворительную акцию "Чувствуй сердцем" в поддержку Латвийского общества слепых. В первую очередь обществу важно восстановить центр культурной жизни - клуб "Страздумуйжа", в котором не было ремонта с момента открытия в 1963 году.
Спасибо всем, кто отозвался! С 11 декабря вместе нам удалось собрать 1815 евро.
Если вы все еще хотите помочь Латвийскому обществу слепых восстановить центр культурной жизни:
Банк: SEB Banka
Номер счета: LV44UNLA0055003378593
SWIFT: UNLALV2X
Получатель (saņēmējs): Latvijas Neredzīgo biedrība
Регистрационный номер (reģistrācijas nr.): 40008004000
Цель (mērķis): STRAZDUMUIŽAS KLUBA REMONTAM
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