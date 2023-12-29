Энергия цунами и тепло: Катрина Гупало поддержала незрячих эмоциональным концертом

Это трогательное, красивое выступление Катрины Гупало стало кульминацией благотворительной акции RUS TVNET "Чувствуй сердцем" в поддержку Латвийского общества слепых.

Катрина Гупало на благотворительной акции RUS TVNET "Чувствуй сердцем" Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Катрина Гупало подарила своим выступлением невероятно теплые эмоции. Собравшиеся в клубе с первой же песни Klusa nakts, svēta nakts стали подпевать ей, однако самым ярким стало исполнение украинской народной песни "Розпрягайте, хлопцi, коней", вызвавшей овации в зале. Среди незрячих были и украинцы, которые не только подпевали во весь голос, но и громко благодарили Катрину.

За вечер также прозвучали Alvas zaldātiņi и Apvij Rokas Имантса Калниньша, латышская народная песня Ai jel, manu vieglu prātu и авторские композиции Катрины Гупало, особенно тепло зал встретил Dur prom и премьеру Tornado, Volcano, Cunami.

После выступления ее еще долго не хотели отпускать из зала, к ней то и дело подводили людей, которые не скупились на слова признания и благодарности.